Questo fine settimana, un incendio nel quartiere di Crown Heights a Brooklyn, ha tragicamente ucciso tre membri della stessa famiglia: Albertha West, suo figlio Michael West e suo nipote Jamiyl West. New York City sta vivendo una "ondata di incendi" causati dalle colonnine di ricarica delle biciclette elettriche.

Il commissario dell'FDNY, Laura Kavanagh, ha dichiarato che questo incendio porta il numero totale di persone uccise dagli incendi delle batterie a 17, con ben 238 incendi totali. Se le batterie agli ioni di litio sono considerate sicure; tuttavia, le batterie a basso costo e non regolamentate per e-bike e scooter stanno diventando sempre più diffuse. Kavanagh ha sottolineato l'urgente necessità di adottare misure per prevenire ulteriori tragedie legate a questi dispositivi. Ha riferito che ci si avvicina a superare i 100 morti per incendio quest'anno, un numero preoccupante che non si verificava da decenni.

Le batterie, quando si incendiano, lo fanno con una forza esplosiva, innescando gli allarmi antifumo e mettendo a rischio chiunque si trovi nelle vicinanze. Per affrontare la situazione, legislatori statali e cittadini stanno adottando misure per garantire la sicurezza delle batterie destinate a e-bike e scooter (lo stato del Nevada ha vietato alle E-Bike di circolare nelle tradizionali piste ciclabili).

A New York è ora illegale vendere o noleggiare biciclette elettriche che non soddisfano i necessari standard di sicurezza. Tuttavia, le biciclette non conformi continuano ad essere utilizzate.