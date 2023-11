L'e-bike di Dominos' Pizza con forno è stupenda: sembra uscita da un film di fantascienza

Domino's Pizza ha introdotto una nuova e-bike chiamata "dxb" progettata specificamente per la consegna di pizze. Questa bicicletta elettrica innovativa presenta un ampio scomparto sul retro che funge da forno mobile. Durante il trasporto, le pizze vengono riscaldate nel forno, garantendo che siano consegnate calde e fresche ai clienti.

Il design futuristico della dxb include anche la "space age suspension", una tecnologia che, secondo Domino's, riduce la forza proveniente dall'attrito fino al 67%, assicurando una consegna senza intoppi anche su terreni accidentati (a New York le E-Bike sono diventate un problema: nel 2023 sono state ben 17 le vittime legate a incendi delle batterie).

La dxb è fondamentalmente una e-bike standard con ruote da 20 pollici e pneumatici stradali. Il pacco batteria è integrato nel tubo obliquo e alimenta sia il motore della bicicletta che il forno sul retro. La dxb è progettata per un utilizzo prevalentemente urbano e mira a migliorare l'esperienza di consegna delle pizze, garantendo che siano sempre fresche al momento dell'arrivo.

La dxb verrà utilizzata nei mercati di Domino's Pizza Enterprises (DPE), che comprendono paesi come Australia, Nuova Zelanda, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Giappone, Germania, Lussemburgo, Taiwan, Malesia, Singapore e Cambogia.

Per quanto possano ancora esserci dei vincoli normativi e di sicurezza, il mercato delle E-Bike sta contribuendo in modo significativo al consumo di petrolio, con un risparmio, in termini di consumo, di ben 1 milione di barili al giorno.