L'e-bike costa troppo? Ora si può avere in leasing: l'idea della svedese Movs

Le e-bike rappresentano oggi un trend in assoluta ascesa, chiunque in città ne vorrebbe una, i prezzi però non sono sempre abbordabili e solitamente neanche con 1.000 euro si acquistano prodotti di ottima qualità. Proprio per questo motivo stanno nascendo nuove idee come il leasing per bici elettriche.

A proporre per la prima volta in maniera strutturata una soluzione di questo tipo è l’azienda svedese Movs, che come obiettivo si è imposta di rendere le e-bike accessibili a una larghissima fetta di pubblico. Per raggiungerlo la compagnia la lanciato due nuove e-bike che si possono avere con un programma di noleggio: le bici in questione si chiamano Nörd ed Ergo.

Come si può intuire dalle immagini, si tratta di due e-bike costruite appositamente per l’utilizzo urbano. Si differenziano per via del loro telaio, una infatti ha un taglio più femminile e facilita la salita in sella, entrambe però offrono un portapacchi posteriore e un cestino anteriore. Movs utilizza tecnologie proprietarie che dovrebbero rendere l’esperienza a bordo estremamente intuitiva. Entrambe le e-bike sono costruite con un telaio single frame in alluminio, sono leggere e promettono una lunga durata nel tempo. Movs non ha rilasciato dati tecnici, sappiamo però che anche la batteria è stata sviluppata internamente dall’azienda, dunque dovrebbe essere progettata per un’efficienza ottimale.

I piani di abbonamento di Movs per ora sono limitati alla sola Svezia, anche i prezzi dei piani infatti sono espressi in corone. Al cambio, la Nörd si può avere a partire da circa 68 euro al mese, la Ergo da 58 euro al mese. Cifre che possono sembrare care, nei Paesi nordici però gli stipendi sono più alti di molte altre nazioni europee, inoltre parliamo di quote d’abbonamento per e-bike che all’acquisto costerebbero 2.700 euro in unica soluzione, dunque l’idea non è affatto male.

In Italia Swapfiets ha provato a offrire qualcosa di molto simile a Milano, il servizio però non risulta più attivo, le biciclette noleggiate andranno riconsegnate entro il prossimo 31 marzo. Speriamo arrivi qualche soluzione differente…