Biglietti scontati di EICMA 2022 fino 30 settembre: ultime ore

Dal 10 al 13 novembre 2022 si terrà, a Fiera Milano Rho, una nuova edizione di EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano, per la quale potete acquistare biglietti a prezzo scontato fino a venerdì 30 settembre.

Scade proprio venerdì 30 settembre il termine per ottenere i biglietti di EICMA 2022 a un prezzo scontato: fino alle 12:00 del suddetto giorno potrete acquistare il biglietto della manifestazione al prezzo speciale di 16 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione). Successivamente il costo del biglietto sarà di 19 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione), lo stesso prezzo dello scorso anno - EICMA infatti si è vantata di non aver alzato i prezzi dei biglietti nonostante la crescente inflazione e non possiamo che gioire.

Per i visitatori minorenni dai 4 ai 13 anni sono poi previsti biglietti ridotti al prezzo di 12 euro (più 1,50 euro di spese fisse di gestione), e ancora tariffe agevolate per scuole, associazioni motociclistiche, tesserati FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e Motoclub. Trovate informazioni aggiuntive sul sito ufficiale di EICMA.

Vi ricordiamo che in copertina state ammirando la nuova campagna EICMA EFFECT che debutta proprio per l'edizione 2022, ideata da Lorenzo Marini. Sembra dunque tutto pronto per il 10 novembre, iniziate a riscaldare i motori.