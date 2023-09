I biglietti di EICMA 2023 in sconto fino al 18 settembre: ultimi giorni

Milano si prepara a ospitare, nei familiari padiglioni di Rho Fiera, una nuova edizione di EICMA, l’Esposizione Internazionale delle Due Ruote. L’appuntamento √® dal 9 al 12 novembre e fino al 18 settembre avete la possibilit√† di acquistare i biglietti in sconto.

I biglietti di EICMA 2023 si possono acquistare con il 15% di sconto ma solo fino alle 12:00 di lunedì 18 settembre. Si tratta di 3 euro di sconto sul prezzo pieno: pagate il vostro biglietto 16 euro (più 1,50 euro di spese fisse) anziché 19 euro. Secondo Pietro Meda, il presidente di EICMA, tale promozione va in “netta controtendenza rispetto a molti aumenti che registrano beni ed eventi”.

Nei mesi scorsi l’inflazione ha permesso l’aumento di tantissimi beni e servizi, EICMA però vuole rimanere una manifestazione “democratica”, accessibile a tutti, motivo per cui i biglietti sono ancora in “offerta lancio”. Non solo: anche al termine della promo i prezzi saranno praticamente invariati rispetto al 2022. “Malgrado inflazione e i costi sostenuti, da tre anni abbiamo lasciato invariato il prezzo del biglietto, anche a fronte di un’offerta espositiva più ricca come quella che si annuncia per l’edizione 2023” ha aggiunto Meda.

EICMA 2023 avrà infatti due padiglioni aggiuntivi rispetto allo scorso anno, con la quasi interezza delle case motociclistiche che hanno confermato la loro presenza. Non mancheranno poi i tradizionali spettacoli collaterali, le gare, i test-ride e l’intrattenimento offerto dalle aree esterne.