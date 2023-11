Biemme Rolls-Royce Ghoster, è questo il carro funebre più caro al mondo?

Si chiama Biemme Rolls-Royce Ghoster ed è probabilmente il carro funebre in circolazione più caro al mondo. E' realizzato dalla Biemme Special Cars, azienda specializzata della provincia di Padova, e la base è una Rolls-Royce Ghost.

Come potete notare dalle foto pubblicate su questa pagina prese direttamente dal sito ufficiale dell'azienda, questa “Ghoster” è decisamente un'auto perfetta per un ultimo viaggio extra lusso. Un lavoro certosino quello realizzato dalla carrozzeria padovana, che ha allungato notevolmente il passo della Rolls, permettendole appunto di ospitare la bara del defunto.

Biemme ha deciso di lasciare la fila di sedili posteriori di modo che i parenti possano stare vicini al loro caro anche in questo ultimo viaggio della sua vita. La zona dove viene alloggiata la bara è dotata di grandi finestrini che permettono ovviamente di vedere dentro l'abitacolo, ed inoltre è presente una illuminazione interna, sempre per rendere la zona in ogni caso luminosa e ben visibile.

L'azienda ha poi lavorato su una maggiore insonorizzazione interna, per un totale di ben 100 chilogrammi di isolante, oltre ad un sistema audio di ultima generazione, cosa che comunque non ha moltissimo senso in un carro funebre.

Biemme ha deciso di lasciare intatto il motore della Rolls-Royce, il mostruoso V12 che eroga una potenza da 570 cavalli, che in ogni caso avrà delle prestazioni peggiori rispetto alla Ghost di serie tenendo conto del notevole peso aggiunto.

Non è stato specificato il prezzo della Ghoster anche perchè l'auto non è in vendita, ma tenendo conto che la Ghost ha un costo di circa 300mila euro, tale vettura dovrebbe avere parecchie migliaia di euro di modifiche.

Come ogni Rolls-Royce che si rispetti l'interno è caratterizzato da un allestimento extra lusso con pelli alternate a materiali e dettagli esclusivi. Spicca ovunque in legno di radica, e ci sono inoltre tavolini ripiegabili, frigobar e delle tendine di cortesia.

I ragazzi di Biemme hanno deciso di apporre delle modifiche anche alla plancia, che unisce alla tradizione un grande tocco di modernità. Il sistema multimediale è dotato di uno schermo a sfioramento incastonato, mentre i diffusori dell'aria sono rotondi, oltre agli strumenti a lancette che rimandano alle storiche Rolls di un tempo.

Insomma, una vera e propria opera d'arte con le ruote: peccato la si possa ammirare solamente in occasioni non proprio piacevoli. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a numerose auto “per l'ultimo viaggio” decisamente sui generis, come ad esempio il concessionario che produce carri funebre solo su base Tesla Model 3, un ultimo saluto decisamente green.

La scorsa estate era invece divenuto virale a Napoli il carro funebre piuttosto pacchiano su base PT Cruyser: una realizzazione alquanto discutibile.