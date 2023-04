Un bidone dell'immondizia con motore a 100 km/h: questo è il video più bello mai visto

La follia umana non ha limiti e lo si capisce chiaramente dal video che trovate qui sopra: qualcuno, un pazzo scatenato, ha ben pensato di costruire un bidone della spazzatura con un motore, correndo poi a velocità folle.

Di filmati incredibili in questi anni ne abbiamo visti davvero a bizzeffe, come ad esempio quello della Lada 6x6 con le ruote tagliate a metà, ma anche quello di un uomo lanciato a folle velocità aggrappato ad un motorino, ma mai prima d'ora avevamo visto un bidone della spazzatura super veloce.

A realizzarlo è stato Chris Rollins che ha costruito questo folle aggeggio con ruote e motore per cercare di battere il record di velocità della categoria. Il primato appartiene a Andy Jennings, ingegnere britannico che a fine 2020 ha fatto sfrecciare fino a 43 miglia orarie un bidone.

Rollins voleva superare questo obiettivo, di conseguenza ha deciso di attuare delle modifiche per provare ad infrangere la velocità di cui sopra, a cominciare dal posizionarsi nel bidone seduto e non in piedi come invece si era messo Jennings, creando quindi meno resistenza al vento.

Per fare in modo che tutto ciò fosse possibile ha ritagliato un riquadro nel bidone stesso per poter vedere fuori. Il motore su cui si è affidato è un Honda da 6,5 cavalli con l'obiettivo di aggiungerne altri sei.

Il risultato lo potete trovare nel video che trovate qui sopra, e in cui si notano le operazioni di progettazione del bidone da record (meglio due ruote posteriori o 4? Mettiamo i freni della bici?), e in cui si vede alla fine Rollins sfrecciare fino a 62 miglia orarie, praticamente 100 km/h, rischiando però di rompersi l'osso del collo e quindi di morire.

Avete mai visto qualcosa di più pazzo e incredibile? Noi siamo rimasti letteralmente a bocca aperta, ma nel contempo estasiati da cotanta ingegnosità.