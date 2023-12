Biden vuole fare usare auto elettriche e treni ai dipendenti del governo

Novità alla Casa Bianca. La nuova direttiva dell'amministrazione Biden è chiara: si invitano tutti i dipendenti del governo americano a viaggiare in modo sostenibile. L'obiettivo è quello di abbattere le emissioni di CO2, e non è un caso che a prendere l'iniziativa siano gli USA, anche se c'è un "ma"...

Ogni presidente del Stati Uniti d'America è figlio del suo tempo, e anche Biden (nonostante abbia appena spento la sua ottantunesima candelina) non sfugge a questa regola. A interessare il 46° capo dei 50 Stati a stelle e strisce, oltre alle evoluzioni politiche e belliche del momento, è la cosiddetta questione ambientale. Un presidente green!

Nel dicembre del 2021, Biden aveva firmato un ordine esecutivo che prevedeva per il governo USA il divieto di acquisto di veicoli termici entro il 2035. Inoltre, la Casa Bianca ha dichiarato di aver acquistato sotto l'attuale amministrazione un totale di 14.000 auto full-electric e installato 5.500 stazioni di ricarica. Ma l'obiettivo ora, stando a quanto riportato da Reuters, sarebbe quello di realizzare addirittura un piano strategico per l’aviazione sostenibile. E pensare che solamente un paio di settimane fa era successo questo: auto elettriche USA, concessionari preoccupati scrivono a Biden: 'Non si vendono'.

L'ultima novità però ha dell'incredibile. L'amministrazione Biden, infatti, ha emesso una nuova direttiva che consiglierebbe a tutti i dipendenti di preferire delle soluzioni di viaggio sostenibili quando ce n'è la possibilità (e di questo parleremo poi). Solamente lo scorso anno, secondo i dati della Casa Bianca (riportati da Elektrec.com), solo i lavoratori del governo hanno usufruito di 2,8 milioni di viaggi in aereo, 2,3 milioni di noleggi auto e 33.000 viaggi in treno.

Il consiglio sarebbe quello di preferire i viaggi in treno rispetto a quelli in aereo o alla classica automobile, per i viaggi sotto i 400 km, e comunque di utilizzare vetture EV, o i servizi di Uber e Lyft. E qui torniamo al grande "ma" iniziale. Infatti, si legge nella nota emanata dalla Casa Bianca, i noleggi non devono superare la tariffa più conveniente disponibile per un veicolo comparabile a quello scelto.