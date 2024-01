Biden finanzia 7.500 nuove stazioni di ricarica: l'obiettivo è arrivare a +500.000

Europa, Nord America e Asia hanno ormai deciso: il futuro dell’automotive sarà in gran parte elettrico. Per uno switch efficace però è necessario che ci siano sufficienti infrastrutture di ricarica e anche gli USA hanno bisogno di più stalli - non a caso il Governo è pronto a investire 623 milioni di dollari.

L’amministrazione Biden ha appena destinato 623 milioni di dollari, che al cambio corrispondono a circa 568 milioni di euro, per la costruzione di 7.500 nuovi punti di ricarica in 22 Stati americani più Porto Rico. Il finanziamento arriva come parte del Charging and Fueling Infrastructure Grant Program, con la Federal Highway Administration che sta investendo 2,5 miliardi di dollari in stazioni di rifornimento alternativo, colonnine di ricarica incluse, presso le località abitate e le autostrade.

Pete Buttigieg, Segretario ai Trasporti USA, ha detto in una nota: “Questo finanziamento aiuterà a rendere la ricarica elettrica accessibile, affidabile e conveniente per gli automobilisti americani. Inoltre contribuirà a creare nuovi posti di lavoro negli USA, utili alla produzione delle colonnine, all’installazione delle stazioni di ricarica e alla loro manutenzione”. Certo potreste obiettare che 7.500 punti di ricarica in tutti gli Stati Uniti siano pochi per una vera transizione elettrica, e avreste ragione. L’Italia è il quinto Paese UE per punti ricarica attivi, oltre 30.000, 7.500 nuovi punti di ricarica non basterebbero neppure a noi...

Il Governo USA ha in ogni caso intenzione di arrivare a 500.000 stazioni di ricarica extra, investendo negli anni a venire 7,5 miliardi di dollari, i 623 milioni stanziati adesso sono solo i primi frutti di questa nuova offensiva elettrica. Certo nel corso del 2024 ci saranno nuove elezioni presidenziali negli Stati Uniti e i Repubblicani non sono così tanto favorevoli allo switch elettrico, vedremo se gli investimenti nel settore verranno confermati anche nei prossimi anni.