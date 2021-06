Biden a tutta sulle EV: la strategia prevede anche il riciclaggio delle batterie

Già molto tempo prima del suo insediamento, l'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva promesso una colossale strategia di governo attraverso la quale favorire nettamente le auto elettriche per rendere più sostenibili gli spostamenti su gomma.

Subito dopo la cerimonia di gennaio Biden ha ribadito la sua visione avviando un piano per la conversione di ben 645.000 veicoli federali alla propulsione a zero emissioni, ma a quanto pare non basterà soltanto la transizione a garantire il pieno rispetto dell'ambiente, poiché adesso l'amministrazione in carica ha intenzione di investire nel riciclaggio dei grossi pacchi batterie, i quali tra pochi anni non saranno centinaia di migliaia, ma milioni.

I minerali utilizzati per produrre le batterie delle EV e l'elettronica ed esse legata sono sempre state al centro del dibattito per via del costo ambientale non indifferente. L'adozione di massa di EV comporta un incremento esponenziale dell'estrazione di cobalto, rame e litio, che ovviamente richiedono enormi quantità di CO2 per essere recuperati, raffinati e poi impiegati nelle auto elettriche.

L'agenzia Reuters fa quindi sapere che all'interno della strategia americana da 174 miliardi di dollari che servirà a massificare le auto elettriche, saranno presenti anche soluzioni utili a chiudere i buchi attualmente presenti all'interno della catena di montaggio. Al momento la domanda di batterie è talmente elevata da mettere in difficoltà molti produttori ma, attraverso il riciclaggio, il governo Biden proverà a prendere due piccioni con una fava riducendo contemporaneamente la dipendenza dalla Cina in tale ambito.

Parallelamente gli Stati Uniti stanno aprendo discussioni con vari Paesi per scovare i minerali necessari in territori alleati:"Quando si guarda al modo con il quale gli Stati Uniti hanno approcciato l'opportunità del riciclaggio, quello che è evidente è la necessità di investire in questa possibilità. Dobbiamo avere un approccio maggiormente proattivo. Una componente importante dell'occasione data dal lito è davvero il riciclaggio, nonché il rappresentare il leader globale nel riciclaggio del litio da batterie già esistenti da tramutare in nuove batterie." Così un rappresentante dell'attuale amministrazione si è espresso per Reuters.

Non c'è bisogno di dire che i vantaggi del riciclaggio siano enormi, sia in termini economici, sia per impatto ambientale sia nello svincolarsi dalla dipendenza dalla Cina, che è risaputo sia predominante sui volumi di batterie costruite.