BiciLive App, l'applicazione che vi aiuta a scegliere la bici elettrica

Le bici elettriche rappresentano ormai una realtà consolidata anche nel nostro Paese, con sempre più utenti che le preferiscono alle muscolari. Il mercato del resto è già pieno di modelli e non è sempre facile scegliere il modello adatto alle proprie esigenze, motivo per cui è nata BiciLive App.

Si tratta della prima applicazione per smartphone (totalmente gratuita fra l'altro) in grado di aiutare gli utenti a esplorare il mondo attuale delle eBike e a trovare il modello adatto fra più di 2.300 alternative e 130 marchi differenti. L'idea di BiciLive.it nasce nel 2018, anno in cui si è deciso di creare un Catalogo della Bici Elettrica, il primo nel suo genere. Un censimento vero e proprio che ha permesso di raccogliere e unificare i dati di tutti i brand di bici a pedalata assistita.

Nel 2020 la scelta di digitalizzare tutto e dare vita a una comoda app per smartphone, che può vantare l'avanzato eBike Finder, un motore di ricerca che vi aiuta a orientarvi fra tutti i modelli disponibili sul mercato di oltre 130 brand, come ricordato sopra. Si possono fare ricerche anche molto specifiche, a seconda delle vostre esigenze (scegliendo magari potenza motore, coppia motore, peso, materiale del telaio, tipo di ammortizzatore, diametro della ruota anteriore e posteriore ecc). Ogni scheda prodotto ha poi specifiche tecniche, foto e prezzi di listino al pubblico. BiciLive App si può scaricare sia su Apple Store che Google Play Store, arriva inoltre con un tempismo perfetto, visto che fino al 31 dicembre è attivo il Bonus Mobilità 2020 per acquistare nuove eBike in sconto.