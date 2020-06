Le biciclette elettriche BMW compatibili col Bonus Bici 2020

Le nuove biciclette elettriche, assieme ai cugini monopattini, possono davvero cambiare nel profondo la mobilità urbana e sono molti i brand auto e moto che lo hanno capito. Ducati, Harley-Davidson, KTM e molti altri hanno già da tempo eBike nei loro listini e oggi vogliamo parlarvi delle bici "ibride" di BMW.

Il marchio tedesco ha portato sul mercato, anche italiano, ben due modelli "ibridi" (nel senso che possono andare a motore e a pedalata classica, ovviamente), la BMW Active Hybrid E-Bike e la BMW Urban Hybrid E-Bike, perfettamente compatibili con il Bonus Mobilità 2020 che vi permette di avere un rimborso/sconto di 500 euro.

Con la prima parliamo di una bici con telaio in alluminio idroformato e motore da 250 W così come legge impone, con una coppia di ben 90 Nm e una batteria da 504 Wh che garantisce un'autonomia di circa 100 km - a seconda del terreno che si percorre e del grado di assistenza. Tre le dimensioni del telaio disponibili, S, M e L, 22,5 kg di peso (davvero nulla rispetto a ciò che andiamo a guidare), pneumatici da 28" Continental CruiseCONTACT, cambio Shimano a 10 velocità, forcella a sospensione Suntour NCX.

Un prodotto di alta fascia così come il prestigio BMW vuole, che ovviamente ha un suo prezzo: 3.520 euro di listino, IVA inclusa ma eventuali spese di spedizione (nel caso la si acquisti online) escluse. Un prodotto di alta fascia che offre un design compatto, leggero e con la batteria ben incassata nel tubo obliquo - tanto che la BMW Active Hybrid E-Bike sembra quasi una bici tradizionale.

Decisamente più abbordabile la BMW Urban Hybrid E-Bike, magari un po' meno avventurosa ma votata interamente all'uso cittadino. Una bici elegante con telaio in alluminio, 18,5 kg di peso (quanto un monopattino Ninebot Segway Max G30...), cambio Shimano a 10 velocità motore da 250 W e 300 Wh di energia, disponibile in tre misure e proposta a 2.590 euro. Per acquistare la Active Hybrid cliccate qui, altrimenti andate sulla pagina della Urban Hybrid.