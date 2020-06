La bicicletta pieghevole MINI compatibile con il Bonus Mobilità 2020

Non è raro scoprire che grandi marchi automotive abbiano nei loro listini anche biciclette e monopattini, pensiamo a SEAT o a Mercedes. Anche MINI però ha la sua bicicletta pieghevole proposta a 655 euro.

Perfettamente compatibile con il Bonus Mobilità 2020, la bici pieghevole MINI viene a costare appena 292 euro dopo il rimborso governativo (che andrà richiesto una volta che la piattaforma online sarà attiva, per ora bisogna sborsare la cifra piena). Parliamo di una bici cittadina di ottima fattura, colore grigio scuro, telaio in alluminio con elementi in acciaio inox.

La tecnologia di piegatura è semplice e veloce, a gestire la velocità troviamo poi un cambio Shimano Acura a 8 rapporti. La catena è rivestita in Teflon (è dunque "antisporco"), le ruote sono da 20 pollici, il sellino e le impugnature sono in pelle, tutte caratteristiche che ne giustificano il prezzo. Come avrete notato nella scheda tecnica non si parla di motore, è infatti una bicicletta tradizionale, non ha pedalata assistita, ma è comunque perfetta per tragitti urbani (magari casa-lavoro e ritorno). Per acquistarla subito vi rimandiamo al sito ufficiale MINI.

Ricordiamo che fino alla fine del 2020 potranno chiedere rimborso/buono solo i maggiorenni che hanno la residenza (non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).