Ecco la bicicletta elettrica più grande del mondo: ha ruote da 36'

Ogni bicicletta che si rispetti, sia essa elettrica oppure muscolare, viene offerta in diverse taglie, così da adattarsi ai ciclisti più bassi come a quelli più alti. Esistono tuttavia delle altezze fuoriscala, pensiamo a diversi campioni NBA, per cui non esistono molte bici adatte. Fino ad ora: ecco la bici più grande del mondo con ruote da 36".

L'ha creata DirtySixer, la compagnia specializzata in biciclette fondata da David Folch, imprenditore alto ben 198 cm. Non sorprende che proprio Folch si sia specializzato nella costruzione di biciclette "fuori scala" sin dal 2013, fornendo i suoi mezzi a campioni NBA come Shaquille O’Neal, Lebron James e Kevin Durant. Ora però DirtySixer ha superato se stessa creando la bicicletta più grande del mondo: è costruita con ruote da 36", guardatela ad esempio accanto a una MINI, oppure in mezzo ad altre bici di taglia standard.

La nuova eDirtySixer si trova ancora allo stato di prototipo, non parliamo però di una bicicletta semplicemente maggiorata in scala ma di un veicolo ingegnerizzato appositamente, con una scheda tecnica invidiabile. Monta un motore centrale Shimano E8000 con una batteria rimovibile da 500 Wh, la sua vera particolarità però risiede nella catena: non c'è (a proposito guardate un'altra bici senza catena che è già un successo, con un sistema di trasmissione innovativo). DirtySixer ha pensato di montare una cinghia in fibra di carbonio rinforzata di Gates.

Un dettaglio che rende la bici silenziosa, pulita e priva di manutenzione, con la cinghia capace di resistere a migliaia di chilometri. Può raggiungere i 32 km/h (negli USA si può...) e toccare fino a 96 km di autonomia, i suoi freni a disco inoltre sono da 203 mm, i più grandi del mercato che su ruote da 36" appaiono comunque piccoli... La variante Mountain Bike pesa 29 kg, quella stradale invece si ferma a 27 kg. Quanto può costare una e-bike simile? 8.000 dollari, e viste le dimensioni poteva andare molto peggio. Arriverà sul mercato a metà 2023.