La bicicletta elettrica del futuro secondo Bosch: ecco la eBike Design Vision

Anche se non trovate spesso il nome di Bosch sulle prime pagine dei giornali, sappiate che è una delle aziende più dinamiche del momento. I suoi eccellenti motori elettrici sono montati su migliaia e migliaia di scooter e biciclette a pedalata assistita - e a tal proposito ha appena presentato la sua bici del futuro.

Si tratta di un concept Full Suspension che celebra i dieci anni dall'entrata del brand nel settore delle eBike, possiamo infatti considerare Bosch un vero pioniere. Al di là dei famosi motori elettrici, alcuni dei quali fra l'altro sono stati appena aggiornati per un miglioramento delle prestazioni, l'azienda produce anche pacchi batteria agli ioni di litio, mini computer e display per manubrio, sistemi di frenata antibloccaggio e addirittura occhiali smart con funzioni di HUD.

Tutte queste tecnologie sono state ora concentrate in un solo modello, anche se probabilmente (purtroppo) non verrà mai commercializzato. Conosciuta con il nome di eBike Design Vision, si tratta di una Urban Sports Cruiser a tutti gli effetti con telaio in carbonio e un motore Hi-End Performance Line CX - abbinato a una batteria Powertube 625 e a freni a disco idraulici. Presenti anche delle luci a LED e un comodo display sul manubrio. Un bici elettrica davvero accattivante che però potrebbe arrivare a costare uno sproposito, se realizzato sul serio...