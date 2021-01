Ogni bicicletta diventa elettrica grazie a Clip, kit di conversione lodato dal Times

Le e-bike sono sempre più famose e richieste, anche nel nostro Paese. Addirittura c’è chi ipotizza che entro la fine del decennio si vendano più bici elettriche che automobili, aspettate però a fare nuovi acquisti: esiste un kit in grado di far diventare e-bike qualsiasi bici tradizionale davvero smart.

Di dispositivi del genere se ne trovano diversi sul mercato, solitamente però sono “fissi”, richiedono un’installazione più o meno complicata e rappresentano una scelta abbastanza definitiva. Clip invece, questo il nome del kit, si può attaccare e staccare a piacimento. Uniche limitazioni: utilizzare una ruota da 26 o da 28.



Questo perché Clip fa presa proprio sulla ruota, grazie a un motore elettrico da 450W alimentato da una batteria da 144 Wh a 36 V. Un accumulatore sufficiente ad avere un’autonomia di circa 20 km (o comunque fino a 45 minuti di assistenza, lo stesso tempo necessario a ricaricare la batteria al 100%). La velocità massima è di 25 km/h.



Curiosa la modalità di attivazione: tramite Bluetooth grazie a un comando da montare sul manubrio. Presto inoltre arriverà anche un’app per gestire il tutto tramite smartphone. Il peso dell’intero kit è inferiore ai 3 kg, non sappiamo però se sia legale in Italia - visto che comunque ogni bici elettrica omologata dovrebbe avere un motore da massimo 250 W e non deve avere un’accelerazione autonoma. Omologazione a parte, Clip è stato inserito fra le 100 migliori innovazioni del 2020 dalla rivista Times.