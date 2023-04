Questa bici con ruote quadrate è la cosa più assurda che vedrete oggi

La scoperta della ruota ha cambiato senza alcun dubbio il corso dell'intera umanità, ha semplificato la nostra vita e ancora oggi ne facciamo largo uso, dalle normali automobili ai monopattini elettrici, qualcuno però ha avuto la brillante idea di sovvertire l'ordine delle cose e creare una bicicletta con cerchi quadrati...

Le tecnologie moderne possono aiutarci a realizzare progetti un tempo impossibili da portare a termine, anche se magari alcuni di questi sono totalmente inutili... è forse l'esempio della "ruota quadrata" creata dal canale YouTube "Q", che di norma pubblica video scientifici e progetti strampalati. Come funziona dunque una bicicletta con ruote quadrate?

Per realizzare un progetto simile i ragazzi di Q hanno creato due cerchi che restano immobili, con gli pneumatici attorno che ruotano come fossero cingolati. Per saperne di più sul progetto, il canale YouTube di Q ha pubblicato un video lungo poco più di 6 minuti in cui vengono descritti tutti i passaggi svolti per arrivare alla realizzazione della bici finale. Un'idea sicuramente divertente e suggestiva, fatichiamo però a comprendere l'utilità di una bicicletta simile...

Tuttavia il filmato è davvero magnetico e una volta avviato non riuscirete a fermarlo prima della sua fine (anche per via delle sue implicite qualità ASMR). Provare per credere. L'attrito generato sull'asfalto da queste ruote quadrate in ogni caso fa davvero male al cuore, è la soluzione migliore per fare tanto sforzo e andare comunque pianissimo... touché.



Al di là dei vari progetti assurdi presenti sul web, ecco come sta il mercato delle biciclette in Italia secondo gli ultimi dati ANCMA.