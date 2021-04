Bici in offerta su Bikester: i migliori sconti con spedizione gratis e 30 giorni di reso

Quando si parla di biciclette, molti italiani hanno come unico punto di riferimento Decathlon. Oggi invece vogliamo parlarvi di Bikester, un mega negozio online che propone modelli di tutti i tipi, con consegna gratuita e 30 giorni per effettuare il reso. Scopriamo le migliori offerte del momento.

Fra i modelli più scontati ad aprile 2021 troviamo l’ottima Liv Envie Advanced Pro 0, in colorazione charcoal/purple. Una bici muscolare di alta fascia che di listino costa 6.799 euro, che Bikester invece propone a 4.499 euro con il 33% di sconto. Sempre a proposito di bici d’alta fascia, trovate la Orbea Orca M11iLTD-D black/grey a 5.999 euro anziché 8.499 euro, con uno sconto del 29%.

Se cercate invece una bici da donna per l’uso urbano, abbiamo soluzioni decisamente più accessibili: la Ortler Copenhagen Wave a 3 velocità è proposta a 329,99 euro anziché 479,99 euro in una deliziosa colorazione Candy Red. La Ortler Sanfjiord Donna white/blue invece si può acquistare a 499 euro anziché 699,99 euro, con un comodo cestino di vimini incluso.

In sconto anche diversi modelli Serious, dalla Intention 9.0 29” matt silver, proposta a 2.299 euro anziché 3.199 euro (con il 28% di sconto), alla Bear Peak Power 2.0 elettrica, a 2.899 euro anziché 3.999 euro. Fra i modelli più accessibili anche la Fixie Blackheath Street a 369 euro anziché 479,99 euro, proposta al 23% di sconto. Cliccando sul link “Fonte” in basso trovate tutte le bici scontate di Bikester.