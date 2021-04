Le bici gravel convincono anche Mario Cipollini: ecco la nuova MCM AllRoad

Le bici gravel sono probabilmente le più richieste del momento e persino uno stradista puro come Mario Cipollini si è fatto ammaliare: ecco a voi la nuova Cipollini MCM AllRoad.

L’idea alla base del progetto è estremamente semplice: creare una gravel per tutti, versatile all’estremo, da qui il nome AllRoad, che fa intendere una capacità di adattamento a ogni tipo di strada. Parliamo della natura più profonda del termine gravel, un tipo di bicicletta da strada che però non ha paura di affrontare anche tratti off-road.

Ma passiamo subito alla scheda tecnica: abbiamo un telaio in fibra di carbonio T1000 garantito 10 anni che pesa appena 1.180 grammi. Anche la forcella da 380 grammi è in carbonio, i cavi invece hanno attacco Direct Mount e sono nascosti all’interno dei tubi. Cinque le taglie disponibili, dalla XS alla XL, che possono ospitare pneumatici fino a 40 mm.

Gli angoli di sterzo e sella sono di 72,5° e 72,8°, perfetti per una bicicletta pensata per massimizzare la stabilità alle alte velocità. Ma quanto costa? Beh la scheda tecnica sembra proprio appartenere a una gravel di alta fascia, motivo per cui il solo telaio costa 3.860 euro. Potete poi creare la vostra gravel dei sogni utilizzando il configuratore online. Per qualcosa di più economico invece vi segnaliamo la nuova gravel 2021 di Decathlon.