La bici gravel Canyon Grizl ha finalmente il telaio in alluminio: i prezzi

La bici gravel Canyon Grizl si aggiorna con una novità attesa da molti. Parliamo di una delle gravel più gettonate del mercato, vista la sua capacità di affrontare lunghi viaggi e trasportare molte borse, che ora si rende disponibile anche in alluminio.

La variante con telaio in alluminio si chiama Canyon Grizl AL, che va dunque ad affiancare la già esistente Grizl CF con telaio in fibra di carbonio. Questo a tutto vantaggio dei prezzi, che ora si fanno particolarmente aggressivi: si parte da 1.499 euro per la Grizl AL 6 con cambio Shimano GRX 400 GS 2x10 velocità, attacco manubrio Canyon V13, copertoni Pirelli Cinturato Gravel H e un peso totale di 10,74 kg.



Con la Grizl AL 7 si sale a 1.799 euro causa manubrio Canyon HB 0050 Ergobar AL, un cambio Shimano GRX 810 a 11 velocità, ruote DT Swiss Gravel LN e copertoni Schwalbe G-One Bite e un peso di 10,66 kg.



Al top della gamma troviamo infine la Grizl AL 7 Suspension con forcella ammortizzata, manubrio Canyon HB 0050 Ergobar AL, forcella Rockshox Rudy XPLR e cambio Shimano GRX 810 a 11 velocità. Il peso è in questo caso di 11,38 kg, inoltre ogni modello può essere spedito a casa aggiungendo 39,90 euro di spese e 19,90 euro di imballaggio.



