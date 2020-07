Le bici elettriche VivoBike nel volantino Wellcome valido fino al 13 luglio

Dopo l'ufficializzazione del Bonus Mobilità 2020, le grandi catene di elettronica hanno iniziato a inserire nei loro volantini monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita di ogni tipo. Anche Wellcome ha due bici elettriche in offerta nel volantino valido fino al 13 luglio.

La catena, che ha negozi diffusi a macchia d'olio su tutto il territorio nazionale, ha nello stesso volantino in questione anche i nuovi monopattini elettrici VivoBike, in questo articolo però vogliamo parlarvi della City Bike VFO20GW e della City Bike VC26G, sempre di VivoBike.

La prima è proposta a 599 euro, ha ruote da 20 pollici e ha una batteria da 7.800 mAh, è dunque estremamente compatta, mentre la seconda è una bici Full Size da 699 euro che forse rappresenta un investimento migliore. Parliamo infatti di una bici a sei velocità anziché una soltanto, con batteria Samsung da 7.800 mAh e ruote da 26 pollici.

Entrambi i modelli sono proposti con uno sconto di 100 euro, inoltre potendo accedere al Bonus Mobilità 2020 potete avere la VFO20GW a soli 239,60 euro dopo il rimborso governativo, la VC26G invece si acquista a 279,60 euro dopo il rimborso. Vi ricordiamo che la piattaforma per richiedere il bonus non è ancora attiva, ci saranno due fasi per la richiesta e qui vi spieghiamo tutto.