Bici elettriche e tradizionali nel nuovo volantino Pedalare che Passione di Carrefour

Vivete in una grande città, o comunque in uno dei comuni compatibili con il nuovo Bonus Mobilità 2020? Carrefour ha lanciato un volantino tutto per voi chiamato Pedalare che Passione, che mette in sconto biciclette per ogni gusto. Andiamo a scoprire le migliori offerte (comunque valide per tutti i clienti, anche per chi non ha accesso al rimborso).

In "copertina" si parte con una Mountain bike tradizionale Hogan proposta ad appena 99 euro, con ruote da 24" o da 26", si possono poi trovare diverse bici cittadine fra i 129 euro e i 149 euro, bici compatte pieghevoli fra i 99 euro e i 139 euro, Mountain bike per tutta la famiglia da 94 euro a 129 euro.

Passiamo invece alle più interessanti biciclette elettriche, da acquistare anche con finanziamento. Abbiamo una Trekking Bourget da 749 euro e una Vyper a pedalata assistita da 849 euro perfettamente compatibili con il Bonus Mobilità. E ancora una Trekking Bretagna perfetta per la città a 599 euro e altri modelli aggiuntivi a seconda della zona d'Italia. In volantino anche un monopattino elettrico Medion Scooty a 199 euro, capace di percorrere 13 km e pesante appena 11 kg. Da 8 pollici le ruote.

Come per qualsiasi altro volantino, fate attenzione perché ogni negozio potrebbe avere offerte e disponibilità differenti. Le offerte segnalate sono valide fino al 19 luglio.