Le bici elettriche Sottocosto del nuovo volantino Comet: ci sono anche i monopattini

Comet ha appena lanciato un nuovo Volantino Sottocosto, con all’interno interessanti promozioni relative al mondo dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita. Partiamo subito col vedere tutte le offerte disponibili, sia in negozio che online.

Sul fronte monopattini, il Ducati Pro-I EVO è proposto a 299 euro anziché 399, abbiamo dunque 100 euro di sconto. Parliamo di un prodotto in lega di alluminio, motore da 350 W, ruote da 8,5”, freno a disco posteriore, 25 km di autonomia.

In volantino anche lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, l’entry level dell’attuale gamma, proposto a 299 euro anziché 339. In questo caso abbiamo 20 km/h e 20 km di autonomia. Molto interessante poi il Ninebot Segway E25E con 25 km/h di velocità massima e 25 km, in offerta a 379 euro anziché 499.

Forse ancor più interessanti le promozioni relative alle bici elettriche: la i-Bike City Easy S ITA99 costa solo 599 euro anziché 799, con motore da 250 W, cambio a 6 velocità, forcella ammortizzata, 40 km di autonomia. A 949 euro, anziché 1.099, troviamo poi la Nilox X7, bici con cambio a 21 velocità, 45 km di autonomia, freno a disco e un design da MTB. A 999 euro, con ben 200 euro di sconto, abbiamo poi la VivoBike M-VF19 pieghevole, con freni a disco e cambio Shimano a 6 velocità. Infine a 1.199 possiamo acquistare la EMG Queen 28”, bici elettrica urbana proposta con 200 euro di sconto. In questo caso l’autonomia arriva a 60 km.

