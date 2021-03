Le bici elettriche in sconto con le offerte di primavera di Amazon

Su Amazon Italia sono partite, da poche ore, le attese offerte di primavera. Una stagione che sarà dominata di sicuro da monopattini e biciclette, andiamo dunque a scoprire quali e-bike sono in offerta.

In un altro articolo abbiamo visto quali monopattini elettrici acquistare con gli sconti di primavera, fra le biciclette a pedalata assistita invece troviamo una interessante Momo Design Venezia per l’utilizzo urbano, proposta a 599 euro con uno sconto di 100 euro. La Nilox X6 è invece proposta a 844 euro anziché 999,95 euro, lo stesso prezzo della Nilox J3.

Fra i modelli compatti troviamo invece una i-Bike ripiegabile con ruote da 20” e portapacchi a 459 euro, ma soprattutto una splendida Argento Minimax con ruote fat, freni a disco, sospensioni anteriori da appena 25 kg di peso: il suo prezzo è di 1.125 euro (e di solito si trova attorno ai 1.499 euro).

Chiudiamo con la the one Foldable City in colorazione black-green, proposta a 579 euro. Tutte le bici citate si possono acquistare a rate con CreditLine di Cofidis. Se Amazon vi ritiene idonei, potete acquistare la Argento Minimax anche in 5 rate mensili gestite direttamente dal colosso americano a zero interessi. Per saperne di più sulle rate Amazon vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. Qui invece trovate la pagina delle offerte di primavera dedicata alle e-bike.