Bici elettriche stanno riducendo la domanda di petrolio di un milione di barili al giorno

Qualora riuscissimo ad adottare tutti le auto elettriche si ridurrebbe la CO2 nell'aria dell'89%, ma oltre all'apporto delle auto green, nel raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a livello mondiale stanno diventando importanti anche le bici elettriche così come gli scooter a zero emissioni.

Stando a quanto riferito da Conversation, nel mondo vi sarebbero più di 280 milioni fra bici e scooter elettrici, un dato che è superiore di dieci volte rispetto a veicoli elettrici a quattro ruote come automobili, autobus, camion e quadricicli.

“La loro assoluta popolarità – spiega Conversation riferendosi ad e-bike e monopattini - sta già riducendo la domanda di petrolio di un milione di barili di petrolio al giorno, circa l’1% della domanda totale di petrolio mondiale, secondo le stime di Bloomberg New Energy Finance”.

Dati molto interessanti quindi, che forse vengono a volte sottovalutati: seppur l'1 per cento è una piccola percentuale, a lungo andare tale piccola cifra diventerà sempre più grande aiutando a migliorare il mondo in cui viviamo.

Tali mezzi sono preferiti in particolare nella grandi nazioni asiatiche come India e Cina, dove fino a poco tempo fa si usavano soprattutto ciclomotori e motorini. Si tratta di mezzi a due ruote che permettono di ridurre l'inquinamento ambientale ma nel contempo anche i costi, visto che mantenere carica la batteria di un'e-bike o di un monopattino per una settimana, ha una spesa ben inferiore rispetto a quella sostenuta per un'auto a benzina.

“Se adottata – prosegue Conversation - la micromobilità elettrica può ridurre le emissioni urbane. Uno studio condotto sui conducenti di scooter elettrici nel Regno Unito ha rilevato che questi viaggi producono fino al 45% in meno di anidride carbonica rispetto alle alternative”.

Secondo alcuni ricercatori americani se gli spostamenti con le e-bike aumentassero fino all'11 per cento del totale, le emissioni diminuirebbero di circa il 7 per cento. Ovviamente sostituire un'auto con una bici è impensabile per la maggior parte degli automobilisti, ma forse si può provare a ridurre gli spostamenti brevi in auto sostituendoli appunto con un'e-bike, un monopattino, o magari una bella bicicletta di una volta.

Secondo una proiezione del mercato tedesco nel 2023 le biciclette elettriche supereranno quelle muscolari, e a breve potrebbero raggiungere il record di vendite, battendo anche le auto: prospettive decisamente interessanti.