Le bici elettriche in offerta da Decathlon a novembre 2022: fino a 640 euro di sconto

Grazie a temperature sempre più miti a ottobre e novembre, potrebbe non essere una cattiva mossa acquistare una nuova bicicletta elettrica in pieno autunno - da tenere in ogni caso pronta per la bella stagione. Andiamo ad esempio a vedere le attuali offerte di Decathlon.

La prima offerta di cui vogliamo parlarvi è una bicicletta elettrica pieghevole che occupa pochissimo spazio: la Flebi Super Eco costa 999 euro anziché 1.299 euro, è infatti proposta al 23% di sconto. Si può avere in tre colorazioni, Grigio, Bianco o Verde Palude, con Decathlon che ve la consegna direttamente a casa. Un prezzo che grazie a Klarna può inoltre essere diviso in tre rate.

Salendo di livello, Decathlon offre in sconto anche la bicicletta elettrica urbana iweech 24" S, 100% automatica e con un'autonomia fino a 160 km. È la "bicicletta elettrica più facile da usare sul mercato" secondo il colosso francese, il suo prezzo però non è per tutte le tasche: costa 2.850 euro anziché 3.490 euro, con il 18% di sconto.

Dell'11% invece lo sconto sulle e-bike E-Windee: sia la E-Windee Gravel (Decathlon lancia la sua Gravel elettrica E-Windee) che il modello E-Windee da corsa sono proposti a 3.989 euro anziché 4.499,99 euro. La taglia S è esaurita per entrambi i modelli, sono invece disponibili M e L.