Sulle bici elettriche Nox Hybrid arrivano i nuovi motori Sachs: le novità

Nonostante le settimane di stop dovute all'emergenza da Coronavirus, il mondo delle biciclette sta vivendo un nuovo boom grazie al Bonus Mobilità 2020. Un bonus valido anche per le bici elettriche come le nuove eMTB di Nox della gamma Next Generation 2.1.

Un nome alquanto inequivocabile che fa capire subito il piglio "futuristico" di questi nuovi modelli Nox Hybrid, in grado di vantare motori Sachs RS, più potenti rispetto ai Brose presenti su altri modelli e capaci di toccare i 112 Nm di coppia. Le bici che montano questo nuovo propulsore elettrico sono le Hybrid XC Trail, le Hybrid XC Tour, le Hybrid All-Mountain 5.9 e le Hybrid Enduro 7.1.

Nox ci rende davvero difficile la scelta visti i numerosi modelli presenti a listino, che trovate tutti nella pagina di raccolta ufficiale. Chi volesse avvicinarsi per la prima volta al mondo delle eBike Nox Hybrid con motore Sachs il primo step di prezzo è rappresentato dalla Hybrid XC Trail da 3.699 euro, disponibile nei colori Volcano e Forrest. Al top della gamma invece abbiamo i modelli Hybrid Enduro 7.1 Pro da 7.299 euro. Ricordiamo che con il bonus abbiamo 500 euro di rimborso su modelli di questa fascia di prezzo, assicuratevi con il commerciante la compatibilità di una determinata bici alla promozione. Queste nuove Nox Hybrid sono già disponibili presso i rivenditori ufficiali. Sarà una bella sfida con le ottime biciclette Olympia con super batteria Power Nine 900Wh.