Bici elettriche e monopattini in offerta nel nuovo volantino Comet Un'estate di Risparmi

Anche se il mese di agosto è ormai alle porte, le offerte sulla micromobilità elettrica non hanno intenzione di andare in vacanza. Nel nuovo volantino Comet Saldi fino al 50% - Un’estate di Risparmi troviamo ad esempio due bici elettriche e tre monopattini promozione.

Partiamo dalle eBike: la EMG Queen 28” è una bici elettrica cittadina scontata di ben 300 euro. Dai 1.399 euro di listino arriviamo infatti a 1.099 euro, una cifra utile a portare a casa una eBike con telaio in alluminio, motore da 250 W, freni a disco, sospensioni frontali, display LCD e luci LED. Il cambio è a 6 velocità, mentre la portata arriva a 150 kg. 25 km/h la velocità massima, come imposto dalla legge, 60 km invece l’autonomia.

Se volete spendere meno, trovate la Nilox J5 a 699 euro anziché 799. In questo caso l’autonomia è di 55 km, le ruote sono da 26” e la portata di 100 kg. Passando ai monopattini, abbiamo il best seller Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, uno dei migliori in termini di qualità/prezzo: per 299 euro vi portate a casa un monopattino in grado di percorrere fino a 30 km, davvero ben realizzato e smart.

Se non volete badare a spese, il nuovo Ducati Pro 2 Plus è proposto a 499 euro anziché 559: ha ruote da 10”, freno a disco posteriore, motore da 350 W. A 559 euro infine troviamo il neo arrivato Aprilia ESR2, con doppie sospensioni. Cliccate qui per sfogliare il volantino completo.