Bici elettriche e monopattini in offerta da Decathlon: sconti fino al 35%

La primavera è di sicuro la migliore stagione per acquistare una nuova bicicletta o un monopattino elettrico, soprattutto se vi sono degli sconti da Decathlon. Andiamo a scoprire le promozioni attive a maggio 2021.

Se state cercando una bici elettrica a pedalata assistita perfetta per la città, Decathlon propone una Vivobike a 799,99 euro anziché 899,99 euro, acquistabile anche a rate grazie a ScalaPay (tre comode rate da 266,66 euro senza interessi e busta paga). Promette fino a 25 km/h di velocità massima, come legge impone, e fino a 40 km di autonomia con una singola carica. La taglia è unica e si può acquistare online con ritiro in negozio, con tanto di montaggio compreso.

Fra le offerte di maggio anche una graziosa Vivobike pieghevole a pedalata assistita, proposta a 599,99 euro anziché 699,99 euro. Anche in questo caso avete la possibilità di sfruttare ScalaPay, che funziona fino a 1.000 euro. Sul fronte monopattini elettrici, abbiamo il Vivobike S2 Max a 329,99 euro, il Vivobike S2 a 279,99 euro e il Vivobike S3 a 259,99 euro con il 35% di sconto. Chiudiamo con il top di gamma Vivobike, l’ottimo S3 Max proposto a 449,99 euro con il 18% di sconto, e l’entry level di Xiaomi, ovvero lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, venduto da Decathlon a 289,99 euro.