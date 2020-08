Bici elettriche e monopattini Ducati nel volantino Expert valido fino al 30 agosto

Nonostante l'emergenza Coronavirus continui a monopolizzare le nostre vite, nella speranza che non arrivi una seconda violenta ondata, sembra ormai certo che le scuole riapriranno a settembre. Per questo motivo Expert ha lanciato un nuovo volantino chiamato Back to School, con bici elettriche e monopattini elettrici in offerta.

Se siete alla ricerca di una e-bike, Expert vi propone l'ottima Ducati Scrambler SCR-E Sport pieghevole, una piccola bici urbana a pedalata assistita davvero con pochi compromessi, garantita inoltre dalla qualità Ducati (Ducati che ha presentato di recente ben tre e-bike pieghevoli). Ha un display LCD con sensore crepuscolare e di temperatura, cerchi in lega, è Full Suspension, abbiamo dunque ammortizzatori sia all'anteriore che al posteriore. Compresa nel prezzo inoltre l'Assicurazione Tutela Famiglia di AXA, il tutto per 1.999 euro.

Non è poco, certo, con il nuovo Bonus Mobilità 2020 però potremmo pagare la e-bike 1.499 euro grazie ai 500 euro di rimborso governativo. Ducati è protagonista anche in ambito monopattini elettrici, con il Ducati Pro I Plus proposto a 379,99 euro. Con il Bonus costa 151,99 euro. In volantino anche il monopattino Spillo di The One, che si connette con l'app MyTheOne multifunzione per controllare la marcia del veicolo. Il prezzo in questo caso è di 199,99 euro, con il Bonus andiamo a pagarlo appena 79,99 euro.



Ricordiamo che il volantino in questione potrebbe non essere valido in tutti i negozi Expert d'Italia, meglio controllare contattando il punto vendita più vicino.