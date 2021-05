Le bici elettriche da acquistare da Decathlon: gravel, urbana, da trekking o MTB?

Sul sito online di Decathlon, così come nei negozi fisici, è possibile trovare da parecchio tempo anche diverse biciclette a pedalata assistita, dotate di motore e batteria. Quali sono però i modelli da tenere maggiormente d’occhio? Andiamo a scoprire i migliori secondo noi categoria per categoria.

Per “migliori” non intendiamo i modelli più cari e sofisticati del listino Decathlon, sarebbe troppo semplice… Al contrario vogliamo farvi conoscere quei modelli che dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo corrispondono a delle buone occasioni. Partiamo dalla “disciplina” del momento, il gravel: una bicicletta gravel è adatta sia a correre sull’asfalto che ad affrontare terreni sconnessi, è estremamente versatile e performante in parecchie situazioni differenti, motivi per i costi non sono sempre accessibili. Decathlon propone una e-bike gravel niente male, la E-Windee di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, una novità assoluta proposta a 4.499 euro. Può sembrare tanto ma esistono gravel muscolari che costano lo stesso…

Se cercate invece una bicicletta elettrica cittadina, potete scegliere fra diversi modelli Vivobike ed Elops, noi in particolare vi segnaliamo la Elops 120E proposta 799,99 euro (sotto i 1.000 euro è possibile acquistare anche a rate sul negozio online di Decathlon), una Vivobike da 26” che si trova fra le offerte del mese, le Elops 900E e 920.

Decahtlon vi mette a disposizione anche diverse e-bike da trekking: particolarmente interessante è la Riverside 500 E, proposta a 1.249 euro, il miglior compromesso se non si vuole saltare alla Riverside 540 E da 2.199 euro. In alternativa abbiamo anche la Riverside 920 E a 999,90 euro se si vuole sfruttare ScalaPay come metodo di pagamento.

Sul fronte e-MTB, le cose si complicano perché le scorte scarseggiano quest’anno… Molte ottime Rockrider non risultano al momento disponibili sul sito online, trovate invece la Rockrider 500 V2 a 1.299 euro, non un modello top di gamma ma un buon ticket d’ingresso nel mondo delle Mountain Bike elettriche. Potendo spendere un po’ di più, anche la Rockrider E-ST 520 non è male, si arriva però a 1.799 euro.

Fra le pieghevoli potreste avere grandi soddisfazioni con la Vivobike 20” Retrò, soprattutto se amate le bici vintage. Costa 599,99 euro in offerta e ha ruote da 20”. Non il migliore modello disponibile sul mercato ma un buon compromesso qualità/prezzo. Se cercate invece un look più moderno potete optare per la BTWIN Tilt 500, dal design minimale ma funzionale, proposta a 849,99 euro.