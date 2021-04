Una bici elettrica Vivobike in offerta da Decathlon: si acquista anche in 3 rate

State cercando una bici elettrica a pedalata assistita che non costi tantissimo, al di sotto dei 1.000 euro, adatta per la città? Decathlon potrebbe avere l’offerta adatta a voi: una Vivobike da 26” a telaio basso.

Si tratta di una e-bike pensata appositamente per gli spostamenti urbani, con un’autonomia che va dai 30 ai 40 km a seconda del livello di assistenza, delle condizioni della strada, del peso del conducente e quant’altro, e 25 km/h la velocità massima, come legge impone. Il motore, montato sulla ruota posteriore, è da 250 W, mentre la batteria è agli ioni di litio da 36 V/ 7,8 Ah ed è perfettamente rimovibile.

Il telaio ribassato è in acciaio, un materiale che dona al modello grande solidità e promette di assorbire parecchie vibrazioni. Le dimensioni del telaio sono previste per utilizzatori e utilizzatrici da 1,60 metri di altezza a 1,80 metri. Arriviamo così al prezzo: la bici costa 799,99 euro, scontata dell’11% rispetto al prezzo di listino di 899,99 euro. Si può inoltre acquistare a rate utilizzando ScalaPay, che ci permette di pagare la e-bike in tre comode rate mensili a interessi zero da 266,66 euro, senza grandi requisiti o buste paga. Acquistando online e ritirando in negozio, il montaggio del modello è compreso.

Vi ricordiamo che fino al 18 luglio 2021 sono attive le nuove promozioni “Passione Biciclette” di Carrefour.