La bici elettrica vintage di Harley-Davidson è un successo: sold-out in 6 giorni

Harley-Davidson sta cambiando moltissimo negli ultimi anni, prendendo strade che gli appassionati più duri e crudi non avrebbero mai immaginato. In un momento di assoluta difficoltà, la società ha iniziato a produrre moto e bici elettriche, risollevandosi quasi completamente. Segno di questo successo sono anche le bici Serial 1.

L'azienda americana ha prodotto in due versioni differenti la sua bici elettrica cittadina, una MOSH/CTY più accessibile e in volumi più grandi, una MOSH/TRIBUTE costosa e in edizione limitata. Queste e-bike Serial 1 di Harley-Davidson inoltre sono previste anche per l'Italia. Ebbene proprio quest'ultima ha fatto registrare vendite eccezionali, rischiando il sold-out per tutte le taglie nella prima settimana di vendita.

Venduta negli USA a 5.995 dollari, 2.000 dollari in più rispetto alla variante di partenza, la MOSH/TRIBUTE ha venduto tutte le unità in taglia L e quasi tutte le taglia M in 6 giorni. La bici vanta, al di là di un design vintage da togliere il fiato ai più tradizionalisti, un motore Brose S Mag, freni a disco idraulici, una batteria da 529 Wh sviluppata internamente da Harley-Davidson.

Essendo stata progettata per gli USA, la bici può raggiungere i 32 km/h, quando arriverà in Europa invece sarà limitata a 25 km/h. Come si suol dire, dunque, "buona la prima" per Harley-Davidson, ora aspettiamo ancora nuovi modelli di successo.

Guardando alle moto invece, Harley-Davidson pensa a una nuova LiveWire elettrica.