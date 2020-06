La bici elettrica Smartway M1 nel volantino Sottocosto di Unieuro

Con l'inizio di giugno Unieuro ha voluto lanciare un suo nuovo volantino Sottocosto, che riserva qualche offerta anche al Bonus Mobilità 2020. Oltre al monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter troviamo anche una bici Smartway in due colori.

Si tratta un modello urbano con ruote larghe, pronto ad affrontare buche, sampietrini e rotaie del tram: parliamo della Smartway M1, bici dal telaio in acciaio nero oppure grigio che ha una luce LED incorporata, un impianto frenante a disco, un motore da 250W come legge vuole, un cambio Shimano a 7 velocità e tre livelli di assistenza.

Le ruote hanno una dimensione di 20", la velocità non supera i 25 km/h e la batteria garantisce fino a 50 km di strada assistita. Presso i negozi Unieuro è proposta a 799 euro, vi ricordiamo però che il Bonus Mobilità 2020 vi rimborsa il 60% del prezzo totale, significa che potete pagarla solo 320 euro. Vi ricordiamo che in questa Fase 1 del bonus bisogna chiedere il rimborso dopo aver speso la cifra intera, nella Fase 2 si otterrà invece un voucher con sconto in cassa, per saperne di più qui vi spieghiamo come funzionano la Fase 1 e la Fase 2.

Qui invece i link diretti per acquistare la bici Smartway M1 nera oppure la Smartway M1 grigia.