La bici elettrica Smartway C1 2020 in offerta nel volantino Expert

Con l'annuncio del Bonus Mobilità 2020 da parte del governo, la febbre da bici elettrica è salita alle stelle e le grandi catene di elettronica si sono subito adeguate. Oggi vogliamo segnalarvi la bici a pedalata assistita Smartway C1 2020 in offerta nel volantino Expert.

Prima di recarvi nel vostro negozio Expert più vicino vi raccomandiamo di controllare le varie offerte proposte dalla catena, che ha volantini differenti a seconda delle zone d'Italia. Fra le promo "Lo sconto che conta" troviamo anche la bici elettrica unisex Smartway C1 2020 proposta a 649 euro - rispetto ai 799 euro di listino.

Parliamo di una bicicletta urbana con motore Brushless da 24V e 200W con Cambio Shimano a 6 rapporti, forcelle anteriori ammortizzate, sella comfort e portapacchi di serie. Sottolineiamo che si tratta del modello 2020, con una linea grafica rinnovata. Le ruote sono da 26", dunque è una Full Size a tutti gli effetti, la batteria invece è da 10Ah e garantisce un'autonomia compresa fra i 25 e i 30 km. 25 km/h la velocità massima raggiungibile, mentre il carico non deve superare i 125 kg (passeggero più eventuali buste/pacchi/zaini). Ricordiamo che sempre da Expert trovate in offerta alcuni dei migliori monopattini in circolazione.