La bici elettrica MOMO Design Venezia nel Fuoritutto Unieuro fino al 27 agosto

Dopo l'annuncio del Bonus Mobilità 2020 da parte del governo, c'è stato un vero e proprio assalto presso i negozi specializzati di biciclette per acquistare i modelli disponibili, anche le grandi catene di elettronica però si sono attrezzate. Ora nel nuovo Fuoritutto di Unieuro troviamo la bici elettrica MOMO Design Venezia, in doppia colorazione.

Il modello è proposto in bianco e in nero acciaio e in entrambi i casi costa al pubblico 699 euro - anziché i 799 euro di listino. Abbiamo dunque un risparmio di 100 euro, inoltre con il Bonus Mobilità 2020 i 699 euro possono diventare solo 280 dopo il rimborso governativo - attenzione però perché non tutti possono richiedere l'incentivo statale, qui trovate tutte le regole ufficiali.

Torniamo ora alla MOMO Design Venezia: è una bici che può trasportare fino a 120 kg (dunque potrebbe esser perfetta per portare dei bimbi in seggiolino), ha un motore da 250W (il massimo previsto dalla legge), 45 km di autonomia massima, 6 rapporti, ruote da 26", il telaio invece è realizzato in acciaio. Inoltre quando si trasporta la bici a piedi si può fare affidamento sulla funzione "Walk" che limita la velocità a 6 km/h e limita la fatica del trasporto.

Nel nuovo Fuoritutto Unieuro anche diversi monopattini elettrici, a marchio Xiaomi e Ducati, date un'occhiata.