Ecco la bici elettrica più leggera del mondo, il prezzo però non vi piacerà...

Le bici elettriche hanno sicuramente più pregi che difetti, fra questi ultimi solitamente però troviamo il peso. Motore e batteria fanno lievitare i kg delle e-bike, che possono raggiungere e superare i 30 kg. Quella che vedete nell’articolo è invece la e-bike più leggera che i vostri soldi possano acquistare.

La HPS Domestique, realizzata con elementi tedeschi e svizzeri, pesa appena 8,5 kg, quasi quanto una buona bici da corsa, eppure integra un motore e una batteria. Dettagli ben nascosti bisogna dire, i vostri amici farebbero sicuramente fatica a capire che si tratti di una bici a pedalata assistita senza un’analisi ben approfondita.

Il motore installato a bordo, e ben celato nel tubo del sellino, offre 200 W di potenza e fino a 20 Nm di coppia attraverso 6 diversi livelli di assistenza. È vero, rispetto alle migliori e-bike omologate del mercato non è una grandissima potenza, parliamo però di una bici elettrica da 8,5 kg che sembra in tutto e per tutto un modello muscolare.

Certo l’azienda non ha ufficializzato un’autonomia, sappiamo però che la batteria installata è da 193 Wh, possiamo dunque immaginare un range che si avvicini in qualche modo ai 100 km nella modalità più efficiente. Seguendo le leggi europee, la bici non va oltre i 25 km/h, ma parliamo ora del prezzo: la HPS Domestique costa la bellezza di 12.000 euro, leggera sì ma non nel prezzo dunque...