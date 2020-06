La bici elettrica Jeep Fat Bike F20 in offerta nel nuovo volantino Mediaworld

Jeep è il brand FCA famoso per i suoi muscolosi fuoristrada, dovete però sapere che da tempo l'azienda è anche interessata alla micromobilità e in particolare alle biciclette elettriche. Una di queste, la Jeep Fat Bike F20, è ora in offerta da Mediaworld fino al 7 giugno.

Il nuovo volantino della catena si chiama "Tech is in the air" ed è, com'è facilmente intuibile, dedicato quasi ed esclusivamente alla tecnologia. In primo piano c'è anche la mobilità elettrica, con la Jeep Fat Bike F20 proposta in sconto a 1.599 euro. Non è poco, lo sappiamo, soprattutto per una bicicletta con ruote da 20", per l'utilizzo urbano però è una vera schiacciasassi. Inoltre la sicurezza del brand Jeep in qualche modo si paga, e poi ci sono bici simili che arrivano a costare anche 3.000 euro - pensiamo alla Fantic Issimo.

L'autonomia è di 30 km e la velocità massima imposta per legge è 25 km/h, così come anche il motore si ferma ai 250W. La portata è di 100 kg e la batteria da 6,4Ah si ricarica in circa 4 ore. Ha luci frontali, freni a disco, è pieghevole e ha le forcelle ammortizzate. Guardando a questo tipo di bici richiudibili è uno dei migliori modelli in circolazione. Inoltre con il Bonus Mobilità 2020 potete averlo con 500 euro di sconto, scoprite come richiedere il rimborso leggendo il nostro articolo dedicato.