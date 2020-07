La bici elettrica i-Bike i-Fold 20 fra gli sconti Solo per Oggi di Mediaworld

Mediaworld è famosa per proporre offerte Solo per Oggi, e nella selezione di oggi 17 luglio 2020 troviamo la bicicletta elettrica i-Bike i-Fold 20 - proposta a 712 euro anziché 799 euro. La bici è perfettamente compatibile con il Bonus Mobilità 2020, dopo il rimborso infatti viene a costare appena 284,80 euro.

Parliamo di una bicicletta urbana estremamente compatta, facilmente ripiegabile in 3 semplici step. Si può riporre facilmente in un angolo dell'ufficio, oppure si può portare in vacanza in auto o in camper, insomma può essere una soluzione estremamente versatile e comoda. Le ruote sono da 20 pollici, telaio e mozzi sono in alluminio, mentre il motore è un 250W Brushless e la batteria è una 8.000 mAh a 36V al litio.

Viene venduta assemblata al 99%, dunque non dovrete perdere chissà quanto tempo per metterla in funzione, inoltre con il comodo display LED potete controllare i 3 livelli di assistenza. Il freno principale è a disco e la sua velocità massima è pari a 21 km/h. È persino dotata di parafanghi in plastica, così anche in caso di pioggia o strada bagnata evitate schizzi di fango o acqua putrida sui vestiti. Trovate qui le regole per accedere al Bonus Mobilità 2020. Cliccate qui invece per acquistare subito la bici su Mediaworld.it.