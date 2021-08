La bici elettrica di Hot Wheels è realtà: creata in collaborazione con Super73

Hot Wheels è forse la più famosa e popolare linea di modellini mai lanciata sul mercato, che negli anni è diventato un vero e proprio colosso. Non solo macchinine, ma anche piste, videogiochi, serie tv e addirittura auto reali. E adesso anche e-bike, grazie ad una collaborazione con Super73, costruttore di bici elettriche.

Il modello di partenza è la bicicletta Super73-RX, a cui è stato aggiunto lo zampino Hot Wheels a livello estetico. La bici “total-black” si combina con note di colore in tinta arancione e azzurro sul serbatoio e in brevi linee presenti sul telaietto reggisella. Inoltre è stato rivisto il look della sella e del “salsicciotto” sul manubrio, entrambi a tema Hot Wheels e realizzati da Saddlemen.

Il look viene ulteriormente impreziosito grazie a pedali speciali realizzati da Crankbrothers, luce anteriore a LED in tinta gialla che ricorda i fendinebbia delle auto da rally del passato e cerchi col canale color bronzo e raggi neri.

Il nero è protagonista, e lo ritroviamo anche nelle paratie in alluminio che vanno a riempire il vuoto creato dai tubi del telaio, al cui interno si cela una batteria da 960 watt capace di offrire quasi 65 km di autonomia in modalità solo elettrica, che diventano 120 km usando la modalità Eco con pedalata assistita.

Il motore elettrico montato sulla bici è da 2000 watt, e in modalità “Unlimited” può raggiungere 45 km/h, mentre con le limitazioni si ferma a 32 km/h. Terminata la batteria, si può caricarla nuovamente fino al 100% in 3-4 ore con il caricatore optional da 5A, mentre con quello standard da 3A ci vogliono 6-7 ore. Tutto il pacchetto non è affatto leggero, e ferma l’ago della bilancia poco oltre i 36 kg.

La bici viene offerta a 5000 dollari, e in regalo viene fornito un modellino del Ford Bronco R con livrea Super73 analoga a quella dell’e-bike. Al momento la bici è già andata “sold out”, ma se la volete a tutti i costi potete scegliere di essere avvisati qualora tornasse disponibile.