Una bici elettrica in fibra di carbonio a meno di 850 euro? Ecco la Morfuns Éole

Se negli ultimi mesi avete provato ad acquistare una bicicletta elettrica in fibra di carbonio sapete già di che cifre c'è bisogno per accaparrarsene una. Oggi però vogliamo parlarvi di una nuova foldable che costa meno di 850 euro, pronta per il pre-order su IndieGoGo: è la Morfuns Éole.

Essendo pieghevole, ha ovviamente un aspetto compatto e giocoso, con ruote da 20" consigliate soprattutto per uso urbano. Due le versioni lanciate dall'azienda, la Éole C e la Éole S, con piccole ma essenziali differenze. Innanzitutto il peso: la C arriva a 15,8 kg, la S invece è più leggera e non supera i 12,8 kg. La S infatti sta per "Sport" e sottintende elementi più leggeri e caratteristiche più "aggressive".

Entrambi i modelli trasportano fino a 100 kg di peso, inoltre la C ha un cambio Shimano Tourney a 7 velocità, la S uno Shimano SORA a 9 velocità. Nella C il motore è un "anonimo" 36V da 250W con sensore che agisce sulla velocità, nella S troviamo un AKM Super Light 36V 250W con sensore sulla trazione, soluzione decisamente più funzionale. Simile invece l'autonomia, con 45 km nella C, 50 km nella S. Arriviamo così a parlare di prezzi: la nuova Morfuns Éole C si può attualmente pre-ordinare su IndieGoGo a un prezzo di 844 euro come offerta Early Bird, la S invece è disponibile a 1.063 euro, davvero niente male per una bici elettrica pieghevole con telaio in fibra di carbonio.