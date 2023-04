Questa bici elettrica costa 100 euro (al mese): è la nuova Vässla Pedal in abbonamento

Le biciclette elettriche hanno ovviamente un sacco di vantaggi, per molti utenti però il loro prezzo di cartellino è ancora troppo alto, sempre più aziende però optano per soluzioni "in abbonamento" - come la svedese Vässla.

Lo scorso mese di febbraio vi abbiamo parlato di un'altra azienda svedese, Movs, che ha lanciato due biciclette in abbonamento, da pagare con piccole quote mensili. Ebbene ora anche Vässla si accoda lanciando la sua premiata bici Pedal negli Stati Uniti. Ovviamente la soluzione d'acquisto resta sempre disponibile, basta inviare a Vässla 2.690 dollari per avere la propria scintillante Pedal davanti casa, tuttavia anche il sistema ad abbonamento sta riscuotendo parecchio successo.

Bastano 109 dollari al mese per poter comunque utilizzare una Vässla Pedal, anche se al momento la sottoscrizione è disponibile solo nella città di New York - dove Vässla ha stabilito il suo quartier generale americano. Il CEO Rickard Bröms pensa sia un'ottima città da cui iniziare: "La velocità media per le auto in una città come New York è di appena 12 km/h, sono dunque più lente delle carrozze trainate da cavalli in uso 200 anni fa. Sostituire l'automobile privata, il taxi e il car sharing con una bicicletta può velocizzare i nostri viaggi urbani, ridurre l'impatto della CO2 e l'inquinamento acustico in città".

Rispetto a noi europei fra l'altro gli americani hanno un vantaggio: possono portare le loro e-bike fino a 32 km/h, mentre noi dobbiamo fermarci a 25 km/h, dunque gli spostamenti urbani in bicicletta sono anche più veloci dei nostri. Tecnicamente abbiamo un telaio di design, ruote da 24", un peso che si ferma a 19 kg. La batteria rimovibile da sola pesa 2,3 kg e può garantire fino a 100 km di autonomia. Prendereste in considerazione una e-bike in abbonamento?