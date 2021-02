Questa bici ha due enormi lame seghettate per ruote

Su queste pagine abbiamo visto biciclette di tutti i tipi, persino una futuristica e-bike senza mozzi e raggi. Oggi andiamo ancora oltre e vi mostriamo una bicicletta che ha per ruote due enormi seghe circolari.

Com’è facile immaginare, è l’ennesima idea fuori di testa proveniente da YouTube, terreno fertile per i content creator in cerca di visite virali. A realizzare il progetto è stato il canale The Q, che ha pensato a questa idea per circolare con grip estremo sul ghiaccio. Un qualcosa di molto simile a ciò che ha fatto tempo fa il canale russo Garage 54, che ha montato a bordo di un’auto dei “pneumatici” fatti di soli chiodi - 3.000 per l’esattezza, cliccate qui per vedere com’è andata in quell’occasione.

Tornando alla bici di The Q, non si tratta di un modello proprio comodissimo, le sollecitazioni dovute alle scanalature delle lame non sono poche, a lavoro ultimato però l’esperimento sembra più che riuscito. Nel video pubblicato su YouTube potete assistere all’intero processo di realizzazione del progetto, che ha ovviamente richiesto non poco lavoro sulle lame per renderle perfette per il montaggio su mozzo e poi migliorare il grip “su strada” - con il primo tentativo che è infatti fallito e ha richiesto ulteriori migliorie.