La bici senza catena è già un successo: l'ha progettata CeramicSpeed

Sognate una bicicletta che funzioni senza catena? La vuole realizzare CeramicSpeed, che ha intenzione di sviluppare un sistema chiamato Driven, un progetto che ha raccolto la quota di crowdfunding richiesta in circa due giorni.

Non solo la quota di 1 milione di dollari è stata raggiunta in circa 48 ore, su SeedInvest sono stati raccolti ulteriori 600.000 dollari “extra” che sono stati messi messi “in panchina” nel caso in cui alcune delle donazioni principali non vengano confermate. Progettata la bicicletta, ora CeramicSpeed deve solo trovare la giusta location per avviare la produzione, si stimano circa 6 mesi per avere un prototipo funzionante.



“Abbiamo bisogno di una nuova macchina CNC e di più stampanti 3D” ha detto Jason Smith, CEO di CeramicSpeed, “abbiamo anche assunto di recente un nuovo ingegnere e ne stiamo cercando altri elettronici. Conto di avere un prototipo funzionante nel giro di 6 mesi, dobbiamo ancora perfezionare diverse cose e abbiamo parecchie idee che vogliamo brevettare". L’azienda in ogni caso non ha intenzione di costruire biciclette proprietarie; una volta che il sistema sarà pronto è finito, l’idea è di rivenderlo ai migliori produttori del mercato.



Nel giro di 3 anni, CeramicSpeed conta di riprendere gli investimenti necessari alla realizzazione, con profitti di 10-20-30 volte rispetto alla quota iniziale in 3 anni. Entro il 2023 l’azienda conta di costruire 1.000 trasmissioni senza catena e di rivenderle a 1.600 dollari, raggiungendo volumi di vendita pari a 8 milioni a partire dal 2024. Riusciranno nell’impresa? Nel frattempo abbiamo già visto una bici senza catena a trasmissione idraulica, BMW invece non è riuscita a fare lo stesso con le moto ma ha creato una catena che non ha bisogno di lubrificazione.