Meglio una bici a catena o a cinghia? Vantaggi e svantaggi delle biciclette belt drive

Per decenni le biciclette hanno adottato un solo standard per la loro trasmissione, la catena, oggi però stanno lentamente cambiando e sul mercato si stanno affacciando diverse soluzioni a cinghia. Cos'è meglio scegliere? Quali vantaggi può portare una cinghia di nuova generazione?

Definita in inglese Belt Drive, la trasmissione a cinghia sostituisce in pieno l'utilizzo della classica catena e infatti anche gli ingranaggi risultano differenti. Di recente questo sistema si vede applicato soprattutto su bici elettriche di alta fascia, la popolarità della cinghia però non è ancora esplosa a causa dei maggiori costi iniziali. Ora i prezzi stanno lentamente calando e siamo pronti a scommettere che sarà questo il sistema di trasmissione più diffuso fra qualche anno, del resto i vantaggi sono diversi e palesi.

Rispetto a una catena classica, la cinghia richiede una manutenzione irrisoria, è semplice da pulire (basta rimuovere i residui di sporco con acqua e sapone) e non necessita di lubrificazione, dunque non avrete il pensiero di utilizzare olio o grasso a cadenza regolare. Rappresenta poi un'ottima soluzione sul lungo periodo: una cinghia di buona fattura può percorrere fino a 25.000 km, mentre una catena può toccare in media i 3.000-3.500 km. Solitamente le cinghie sono realizzate in parte da fibre di carbonio, dettaglio che le rende più resistenti e leggere delle catene, inoltre la marcia è anche più silenziosa. (In basso: il sistema a cinghia di Niche Mobility)

Ovviamente non mancano degli svantaggi, bisogna però capire quando questi possano essere un problema (o meno) in base alle nostre esigenze. Come abbiamo detto sopra per l'installazione della cinghia servono ingranaggi e pignoni ad hoc, anche il telaio dev'essere specifico, dunque i costi in generale possono essere più alti; inoltre i telai "aperti", quelli adatti alla cinghia, sono un tantino meno resistenti di quelli "chiusi" a catena, dunque sul lunghissimo periodo potremmo risentirne.

Con la cinghia non è possibile utilizzare deragliatori, solitamente infatti sono montate su sistemi a marcia singola oppure su biciclette che hanno un cambio integrato direttamente nel mozzo. Da qui si capisce anche perché la cinghia stia spopolando sulle e-bike: sulle biciclette elettriche cittadine a volte non serve avere 18 o 21 velocità, si può avere una singola velocità a cinghia con il motore che poi regola le varie intensità a seconda dell'inclinazione del terreno.

Dulcis in fundo, per così dire, la cinghia è realizzata come pezzo unico, non ha tanti elementi con una catena, dunque in caso di rottura bisogna sostituire la cinghia per intero, è impossibile da riparare, fortunatamente però è un evento alquanto raro soprattutto se si investe in modelli di eccellente fattura. Siete dunque curiosi di provare una nuova bici belt drive? Ne avete già una e non tornereste indietro?