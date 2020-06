Bianchi raddoppia il Bonus Bicicletta: come arrivare a 1.000 euro di sconto

Dopo l'annuncio del Bonus Mobilità 2020, che permette di acquistare bici tradizionali, biciclette elettriche e monopattini elettrici con uno sconto del 60%, ma solo fino a 500 euro, la voglia di eBike è certamente cresciuta in molti utenti. Bianchi ora raddoppia il bonus.

Dando un'occhiata al mercato delle bici a pedalata assistita di nuova generazione vi sarete sicuramente accorti di come i prezzi non siano sempre abbordabili. Dai 1.500 euro si può salire anche a 10.000, motivo per cui i 500 euro messi sulla scrivania dal governo con il Bonus Mobilità 2020 potrebbero risultare abbastanza scarni.

Ebbene Bianchi ha deciso di raddoppiare la cifra: con "Bianchi Radoppia" si ottiene uno sconto immediato sul prezzo di listino di 500 euro, che va dunque sommato al rimborso governativo per un totale di 1.000 euro di vantaggi. Per accedere allo sconto Bianchi bisogna compitare i campi nella pagina del sito dedicata, scaricare il coupon e recarsi presso uno degli oltre 370 venditori del marchio sparsi su tutto il territorio italiano.

Il bonus è valido sulla gamma 2020 T-Tronik Performer, fino ad esaurimento scorte e in ogni caso fino al 31 agosto 2020. Ricordiamo invece che il Bonus Mobilità 2020 andrà avanti fino al 31 dicembre, cliccate qui per leggere le regole ufficiali per ottenerlo.