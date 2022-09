Bianchi lancia la nuova e-Arcadex da gravel: motore Bosch e 115 km di autonomia

Bianchi ha appena aggiornato la sua line-up di e-bike dedicate al gravel lanciando la nuova Bianchi e-Arcadex. Ovviamente parliamo di una bici hi-end con materiali premium, come ad esempio un telaio Full Carbon.

Secondo la società, il nuovo telaio in carbonio vi permetterà di pedalare comodamente su alcune delle superfici più dure al mondo grazie alla sua geometria. Le gomme montate su questa e-bike sono 700x45c, inoltre il telaio ha occhielli per montare accessori extra come parafanghi e molto altro. Il telaio è in grado di trasportare fino a 20 kg di attrezzatura extra, la nuova e-Arcadex può dunque diventare un alleato fondamentale per i viaggi più lunghi.



Per rendere poi la nostra pedalata più comoda, anche su terreni sconnessi, Bianchi ha aggiunto un ammortizzatore sotto la sella con escursione da 40 mm. La Bianchi e-Arcadex offre anche una batteria da 500 Wh che scompare nel tubo verticale principale del telaio - da rimuovere o installare in pochi secondi. Una carica completa dovrebbe assicurare fino a 115 km di autonomia, mentre la potenza arriva da un motore Bosch Performance Line CX montato centralmente, con 85 Nm di coppia e 250 W.



Il propulsore, in linea con le direttive europee e dunque omologato per le nostre strade, può dialogare con uno schermo Kiox a colori, il cambio invece è un Campagnolo EP EKAR a 13 rapporti. La nuova Bianchi e-Arcadex arriva nei colori Glacial, Forest e Desert in cinque taglie differenti: XS, S, M, L e X. Il prezzo parte da 6.249 euro. Per risparmiare qualcosa si può optare per la versione touring con luce LED incorporata, freni e cambio Shimano a 5.349 euro.



Se cercate qualcosa di più "istituzionale", adatto magari per passeggiare in città, Bianchi ha lanciato e-bike MY2022 fino a 95 km di autonomia.