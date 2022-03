Bianchi lancia due nuove e-bike 2022 fino a 95 km di autonomia

Anche se stiamo vivendo una primavera strana, causa guerra in Ucraina, i produttori di biciclette continuano a rilasciare nuovi modelli 2022, Bianchi ad esempio ha lanciato due nuove e-bike a motore centrale. Parliamo delle nuove T-Tronik C-Type e T-Tronik T-Type, della famiglia T-Tronik.

Rispettivamente si tratta di una bici cittadina e di una da touring, che montano un motore centrale Shimano E6100 da 250 W di potenza continua. La coppia può arrivare a 60 Nm, mentre la velocità massima è di 25 km/h, limitata per andare incontro a tutte le leggi europee in materia. La batteria montata sulle bici, perfettamente rimovibile, può contenere 417 Wh di energia, che dovrebbero essere sufficienti a garantire fino a 95 km di assistenza al livello più basso.

Entrambe le e-bike godono di luci a LED da 100 lumen, visibili fino a 400 metri di distanza, mentre la luce posteriore è visibile fino a 500 metri. Il cambio è un Sunrace a 9 velocità, le sospensioni sono Suntour, i freni a disco sono Radius, ciò che mancano sono purtroppo i prezzi, ancora non pubblicati ufficialmente da Bianchi. Le bici arriveranno prima in Europa e successivamente negli Stati Uniti, non ci resta che aspettare nuovi dettagli.

Sempre a proposito di due ruote, Segway-Ninebot ha lanciato i nuovi monopattini della Serie D.