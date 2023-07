Bianca Bustamante chi è? La 18enne filippina che ha vinto a Monza nella F1 Academy

Bianca Bustamante si sta facendo decisamente notare in F1 Academy, la serie pensata per le giovani ragazze che sognano di diventare un giorno pilote di Formula 1. La giovane filippina ha vinto nel tempio della velocità, a Monza nel weekend della 6 Ore del Wec, e il suo non è stato un successo casuale.

Vettura rossa e con il numero 16 di Charles Leclerc, pilota associato in questi giorni a Red Bull, Bianca Bustamante è stata in grado di lasciarsi alle spalle tutte le sue agguerritissime colleghe, nonostante un weekend che era iniziato in maniera un po' incerta.

Il talento in rosa delle quattro ruote ha solo 18 anni, classe 2005, e fin da giovanissima ha deciso che i motori e le ruote sarebbero stati la sua vita. Ha così iniziato il classico percorso prima sui kart, registrando grandi successi nella terra natia ma anche in Europa, Australia e America.

"Mio padre era impegnato in tre lavori per mantenere la famiglia - ha raccontato di recente Bustamante a La Gazzetta dello Sport - Sin da piccola avevo la consapevolezza che la nostra situazione economica non era florida. Per questo sono ancora più grata a mio padre per avermi permesso di sviluppare la mia passione".

Il salto di qualità è arrivata nel 2015, quando Bianca aveva solo 10 anni e quando approdò nello SKUSA SuperNationals, fra le più grandi competizioni di go-kart d'oltre oceano, dove si qualificò quarta su 91 partecipanti.

Da lì è stata un'ascesa continua fino a quando nel 2021 divenne l'unica asiatica ad essere selezionata per la borsa di studio FIA Girls on Track - Rising Stars 2021. Nel 2022 la W Series, l'Indian Racing League e la USF Juniors, poi l'arrivo nell'accademia della Formula 1, oltre alla Italian F4 Championship e Formula 4 UAE Championship.

“Molte persone si focalizzano sull’obiettivo. Io cerco di godermi il viaggio in tutti i suoi aspetti. Sia quelli più piacevoli che quelli più impegnativi. Voglio assaporare il piacere di essere un’atleta a 360 gradi” ha aggiunto Bianca, e con questa grinta e determinazione siamo certi che si toglierà grandi soddisfazioni in futuro.