Bezzecchi come Schumacher a Spa, a muso duro contro Marquez: 'E' il più sporco di tutti!'

Si è chiuso domenica il campionato di MotoGp 2023, e il finale, come prevedibile, è stato thriller. Bagnaia ha vinto il mondiale dopo che Martin è finito contro Marquez, per un epilogo decisamente al cardiopalma.

Ancora una volta a far discutere è stato proprio Marquez, fresco di contratto con il team Ducati Gresini, che prima di venir “eliminato” dal connazionale su Pramac è stato protagonista di un altro scontro da cui ha avuto la peggio Marco Bezzecchi del Team VR46.

Un contatto che ha lasciato pesanti strascichi visto che, al termine della gara, lo stesso Bez si è recato nel motorhome del classe 1993 e pare siano volate parole grosse e insulti.

Una scena che a molti ha ricordato da vicino quanto accaduto a Schumacher a Spa nel 1998: dopo essere finito contro Coulthard il tedesco si è presentato come una furia nei box dello scozzese dicendogliene “quattro”.

Non sappiamo bene cosa Bezzecchi abbia detto a Marquez, ma certamente i due non si saranno scusati ne dato la mano, anche perchè parlando a fine gara, come si legge su Motorsport.com, il pilota italiano ha rincarato la dose spiegando: "Marquez ha deciso di concludere la mia gara alla terza curva. Ha fatto ciò che aveva già fatto in Thailandia con me alla quinta e alla sesta curva. Mi ha colpito proprio qui alla schiena. Il problema è che questa volta mi ha colpito un po’ più forte e mi ha fatto cadere molto presto. Inoltre mi sono fatto male perché ho dolore al piede sinistro e alla spalla sinistra".

E ancora: "La cosa più bella è che dell'incidente non hanno nemmeno mostrato il replay. Probabilmente perché è stato molto molto sporco e credo che dalle immagini dall'elicottero si veda molto bene. Ma è Marquez, quindi nessuno gli ha fatto niente. Investigano, ma non hanno fatto nulla, come sempre. Per loro è sempre un incidente di gara. Questo quando è Marquez. Perché quando sono altri a far cadere qualcuno prendono penalità. E così dovrebbe essere”.

Bezzecchi ha poi concluso con parole durissime: “La gara dura 27 giri, tu alla terza curva mi fai cadere, penso che meriti almeno una fo***ta penalità. Ho provato ad andare dai Commissari ma non hanno voluto parlare con me. Certo che penso che sia trattato in modo diverso. Non gli fanno mai niente. Perché è Marquez. Ed è il pilota più sporco di tutti".